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Светлана Алексиевич рассказала, о чем будет ее новая книга

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  • 7.12.2019, 18:03
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Светлана Алексиевич рассказала, о чем будет ее новая книга
Светлана Алексиевич

Белорусская писательница работает над ней уже пять лет.

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в интервью журналу «Новое время» раскрыла главные темы своей новой книги.

Работа над ней ведется уже пять лет, а сама книга будет о любви, рассказала она.

«Книга, над которой я уже пять лет работаю, будет о любви. Почему я решила ее написать? Немного уравновесить эту свою энциклопедию советской жизни. Я уже написала о человеке на войне, как происходил распад империи, как случился Чернобыль. И я подумала, что есть две вещи: любовь и смерть. Вот о любви; о том, как люди старались быть счастливыми, а еще о старости», — поделилась подробностями Алексиевич.


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