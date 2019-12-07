В Украине утвердили основной сценарий реинтеграции Донбасса 1 7.12.2019, 18:18

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Фото: president.gov.ua

Он был утвержден на закрытом совещании СНБО.

На закрытом заседании СНБО Украины в субботу под председательствованием президента Владимира Зеленского был утвержден один из сценариев развития событий в связи с предстоящей встречей в "нормандском формате", который будет воплощаться как основной, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на трансляцию 5 канала.

"Сегодня на заседании СНБО был принят один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь как основной на данное время", — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания Совета нацбезопасности.

Данилов отметил, что сценарий реинтеграции Донбасса предполагает возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины:

"Ключевые моменты, которые сегодня есть в повестке дня, — это уже производные от, скажем так, определенных сценариев", — указал он.

Секретарь СНБО напомнил, что Украина хочет вернуть своих пленных, которые находятся на территории РФ, в оккупированном Крыму и на оккупированной части Донбасса.

Данилов напомнил, что Украина хочет прекратить огонь на Донбассе. По его словам, третьим вопросом, который сейчас рассматривается, это возвращение Украине контроля над границей, и потом уже вопрос проведения местных выборов в ОРДЛО.

При этом он подчеркнул, что те пять возможных сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые были утверждены 3 декабря на совещании у президента, пока являются закрытыми:

"Варианты есть на любой случай: если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью. На любой случай у нас есть пять наших вариантов. Все органы центральной власти, Вооруженные силы, все специализированные органы готовы к любому сценарию".