Дмитрий Навоша: Беларусь не станет легкой жертвой 7.12.2019, 18:55

Дмитрий Навоша

Людей, которые ценят свою страну, уже слишком много.

Об этом пишет генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша в «Фейсбуке»:

- Сегодня в Минске прошли акции (живая цепь, митинг, шествие) против интеграции с Россией. Вдруг кто не в курсе: в Беларуси уже 20+ лет так же страшно выходить на акции, как в Москве этим летом, если не страшнее; репрессивность российских силовиков или судов только сейчас подтягивается к белорусской. А белорусских «немцовых» убили еще в 1999-2000-м.

Те же угрозы исключений из вузов за выход на улицы, которые только-только зазвучали в России, в Беларуси – давно норма. И этот страх, конечно, в числе главных причин белорусской, да и теперь уже, пожалуй, и русской тоже «выученной беспомощности». Но иногда чувство протеста сильнее беспомощности, и завтра будет очередной митинг.

Фото: «Радыё Свабода»

Лукашенко клянется, что «независимость не сдаст», но он обманывал уже столько тысяч раз, что сам разговор об этом не позволяет людям молчать.

Да, конечно:

– Современное белорусское государство настолько же принадлежит своему народу и управляется им, насколько и российское – своему (то есть примерно на 0%; институты – декорация; выборы – ширма; влияние общества на власть – только в рамках ее трехкопеечного популизма).

– Беларусь – далеко не чемпион Европы по национальному самосознанию, оно подавлялось и преследовалось много веков; даже самим Лукашенко до 2014-го года – давление чуть ослабло лишь после Крыма/Донбасса.

– В Беларуси максимально хорошо относятся к русским; разве что южнославянская Сербия может придти в голову в качестве другого такого примера со своей слегка экзальтированной русофилией назло врагам (что многие ошибочно принимают за желание стать Россией – вовсе нет, этого не хотят даже сербы, давно занимающиеся попаданием в Евросоюз).

Фото: «Радыё Свабода»

– Кремль давно спонсирует белорусскую власть. Но именно власть – ее силовиков (зарплаты в этом привилегированном классе кратно выше, чем у врачей/учителей), ее нежелание реформировать экономику и размораживать политику. Это сродни помощи алкашу бутылкой или нарику дозой; отставание Беларуси от Польши или даже Литвы все эти годы только растет, хоть платят за нефть и газ те больше.

Беларусь выглядит легкой жертвой, но она не будет такой. Людей, которые ценят свою страну, вопреки всему перечисленному уже слишком много, и все больше с каждым поколением. Наверняка вы итак все понимаете, прекрасно сознаете, что все эти подковерные дела интеграторов (никто до сих пор не публиковал никаких деталей, а они там снова собираются что-то подписывать) и, тем более, поглощение Беларуси Россией – это зло даже для русских и России, проблемы которой никак не связаны с недостатком земли. Это зло не должно свершиться.