«Хватит шутки шутить в интернете, присоединяйтесь к нам» 7.12.2019, 19:18

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О чем белорусы говорили на митинге в защиту независимости.

Cегодня тысячи белорусов вышли на митинг в защиту независимости. Около пяти часов в Минске протестовали против так называемой интеграции. О чем говорили люди? Читайте в подборке сайта Сharter97.org.

«Хватит шутить шутки в интернете! Нужно быть ответственными гражданами! Люди, присоединяйтесь к нам», — заявила девушка-участница акции в Минске.

«Хватит зависеть от России в политическом, экономическом и ментальном смысле. Свободным людям из России и Беларуси нужно объединяться против «союзного государства», — заявил витебский активист.

«Независимость — это возможность самому распоряжаться своими ресурсами. У нас самих несладко, а тут еще в Россию идти, где еще хуже?! В России страшная коррупция, народ при этом нищий», — рассказал участник акции из Витебска.

Напомним, сегодня в Минске прошла акция протеста против так называемой интеграции. Митинг продолжался на протяжении пяти часов и собрал тысячи участников. Организаторы акции заявили, что протест продолжится 8 декабря, в 12:00, на Октябрьской площади Минска.