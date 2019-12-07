Студент из Швейцарии разгадал 100-летнюю загадку по физике 5 7.12.2019, 19:22

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Ученые даже близко не могли приблизиться к правильному варианту.

Студент политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дхауади дал ответ на головоломку по физике, которую не могли решить на протяжении 100 лет, пишет «Вокруг света».

Загадка заключалась в вопросе, почему пузырек воздуха в вертикальной узкой трубке с жидкостью не поднимается. Этот феномен можно проследить при открывании бутылки с минеральной водой.

Васим Дхуауди провел собственное исследование и обнаружил, что пузырек таки поднимается. Однако это происходит очень медленно, поэтому обнаружить движение невооруженным глазом невозможно.

Также студент обнаружил, почему пузырек поднимается настолько медленно. Оказалось, что причина в очень тонкой пленке между пузырьком и жидкостью. Молодой ученый сумел очень точно измерить слой между пузырем и поверхностью трубки. Ее размер всего несколько миллионных долей миллиметра.