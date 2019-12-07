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«Нет аншлюсу»: в Нью-Йорке пикетировали российское посольство

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  • 7.12.2019, 19:45
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«Нет аншлюсу»: в Нью-Йорке пикетировали российское посольство

Активист поддержал акцию протеста в Минске.

Об этом Сharter97.org сообщил белорусский активист в США Вадим Васильев.

«Защитим независимость вместе! Я не мог остаться в стороне от белорусского народа, который сегодня вышел на площадь бороться за свою независимость. Поэтому я вышел на протест к российскому посольству в Нью-Йорке:

«Бо я табе з-пад шeбеніцы кажу, Народзе, што тагды толькі зажывеш шчасліва, калі над табою Маскаля ўжэ не будзе». Это последние слова перед смертью Кастуся Калиновского, который жизнь отдал за свободу Беларуси. А сегодня антинародный режим во главе с Лукашенко пытается на нас накинуть русское яром. #нетаншлюсу! Жыве Беларусь!», — заявил Вадим Васильев.


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