Израиль считает бомбардировку Ирана возможным сценарием 2 7.12.2019, 19:56

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Тель-Авив выступает против ядерной программы Тегерана.

Израиль считает бомбардировку Ирана возможным вариантом действий, направленных на то, чтобы Тегеран прекратил производство ядерного оружия. "Да, это вариант", - ответил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац на соответствующий вопрос в интервью итальянской газете Corriere della Sera, вышедшей в свет в субботу, 7 декабря. "Мы не позволим Ирану производить или иным образом получить атомное оружие", - продолжил Кац, находящийся с деловым визитом в Риме, сообщает "Немецкая волна".

Вместе с тем он пояснил, что военный удар вероятен только тогда, когда не останется других возможностей воздействия на Иран. Санкции США против иранской экономики - действенное средство давления, но их недостаточно, считает глава МИД Израиля. По его словам, это подтверждают, в частности, захват Тегераном танкеров других стран в Персидском заливе. Европейским странам следует ужесточить политический курс в отношении Ирана, полагает Кац.