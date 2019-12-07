Найдена статуэтка Венеры возрастом 23 тысячи лет 7 7.12.2019, 20:54

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Речь идет об исключительной находке.

Древняя статуэтка женской фигуры времен позднего палеолита (40-12 тыс. лет до н.э.) найдена в районе Ренанкур города Амьен (департамент Пикардия на севере Франции), пишет korrespondent.net.

«Статуэтка высотой 4 см относится к граветтской культуре позднего палеолита. Ей 23 тыс. лет», — говорится в сообщении Национального института превентивных археологических исследований (INRAP). Возраст Венеры эксперты определили с помощью радиоуглеродного анализа.

Рядом с фигуркой ученые нашли несколько глиняных обломков и остатки инструментов. Точное назначение этих орудий пока остается неизвестным. По мнению археологов, на этом месте могла располагаться мастерская, где местные ремесленники изготавливали предметы культа.

После проведения дополнительных исследований статуэтка будет выставлена в музее Пикардии в Амьене.

Всего на территории Европы было найдено около сотни подобных фигурок. Большинство из них — на территории современной Центральной Европы. 15 из них обнаружены во Франции, преимущественно в юго-западной части.

Граветтская культура — археологическая культура позднего палеолита, датируемой 28-21 тыс. гг. до н.э. Названа в честь пещеры Ла-Граветт в депертаменте Дордонь на юго-западе Франции, где в 1930-х годах были найдены каменные орудия и предметы быта, характеризующие эту эпоху.