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Большой фоторепортаж: Как белорусы протестовали против «интеграции»

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  • 7.12.2019, 21:14
  • 2,492
Большой фоторепортаж: Как белорусы протестовали против «интеграции»
Фото: «Радыё Свабода»

Акция собрала тысячи участников и длилась около пяти часов.

7 декабря в Минске прошли две акции протеста против «углубления интеграции» с Россией. Вместе они бесперерывно длились около 5 часов. Как это было, смотрите в большом фоторепортаже «Радыё Свабода».

Напомним, сегодня в Минске прошла акция протеста против так называемой интеграции. Митинг продолжался на протяжении пяти часов и собрал тысячи участников. Организаторы акции заявили, что протест продолжится 8 декабря, в 12:00, на Октябрьской площади Минска.

Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»

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