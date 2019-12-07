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Орешкин о встрече Путина и Лукашенко: Позиции серьезно сближены

  • 7.12.2019, 22:13
Орешкин о встрече Путина и Лукашенко: Позиции серьезно сближены

Министр экономического развития рассказал о ходе переговоров.

Во время встречи Путина и Лукашенко удалось достигнуть прогресса по некоторым вопросам. Об этом по итогам более чем пятичасовых переговоров заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, сообщает РБК.

«Сегодня был такой напряженный день, на самом деле очень плодотворно поработали по целому ряду направлений: по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по урегулированию нефтяного рынка. Достигли очень серьезного прогресса даже по вопросу нефти и газа. Позиции сторон были очень серьезно сближены», — сказал Орешкин.

Напомним, сегодня в Минске прошла акция протеста против так называемой интеграции. Митинг продолжался на протяжении пяти часов и собрал тысячи участников. Организаторы акции заявили, что протест продолжится 8 декабря, в 12:00, на Октябрьской площади Минска.


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