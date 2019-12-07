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Павел Северинец: Встречаемся завтра на Октябрьской площади

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  • 7.12.2019, 22:55
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Павел Северинец: Встречаемся завтра на Октябрьской площади
Павел Северинец
Фото: «Радыё Свабода»

Не дадим мошенникам играть в карты на Беларусь!

Об этом пишет в «Фейсбуке» организатор акции протеста за независимость Павел Северинец:

«Дорогие белорусы!

Братья и сестры!

Спасибо всем, кто сегодня вышел в центр Минска и выступил за независимость. Нас услышали — и Беларусь, и мир.

Не дадим мошенникам играть в карты на Беларусь!

Завтра, 8 декабря, в годовщину развала Советского Союза — снова выходим на протест.

8 декабря, 12.00 — площадь Калиновского (Октябрьская).

Зовите друзей, делайте перепосты в соцсетях, распространяйте стримы.

Встречаемся завтра на Площади!

Жыве Беларусь - з Богам!», — заявил Павел Северинец.

Напомним, сегодня в Минске прошла акция протеста против так называемой интеграции. Митинг продолжался на протяжении пяти часов и собрал тысячи участников. Организаторы акции заявили, что протест продолжится 8 декабря, в 12:00, на Октябрьской площади Минска.


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