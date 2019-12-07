Павел Северинец: Встречаемся завтра на Октябрьской площади

Павел Северинец: Встречаемся завтра на Октябрьской площади1
- 7.12.2019, 22:55
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Не дадим мошенникам играть в карты на Беларусь!
Об этом пишет в «Фейсбуке» организатор акции протеста за независимость Павел Северинец:
«Дорогие белорусы!
Братья и сестры!
Спасибо всем, кто сегодня вышел в центр Минска и выступил за независимость. Нас услышали — и Беларусь, и мир.
Не дадим мошенникам играть в карты на Беларусь!
Завтра, 8 декабря, в годовщину развала Советского Союза — снова выходим на протест.
8 декабря, 12.00 — площадь Калиновского (Октябрьская).
Зовите друзей, делайте перепосты в соцсетях, распространяйте стримы.
Встречаемся завтра на Площади!
Жыве Беларусь - з Богам!», — заявил Павел Северинец.
Напомним, сегодня в Минске прошла акция протеста против так называемой интеграции. Митинг продолжался на протяжении пяти часов и собрал тысячи участников. Организаторы акции заявили, что протест продолжится 8 декабря, в 12:00, на Октябрьской площади Минска.