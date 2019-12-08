«Сегодня ты на вершине — а завтра сам работаешь за рубль в день» 8.12.2019, 8:05

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Предупреждение чиновникам, установившим барщину для белорусов.

Власти установили трудодни для безработных белорусов. Причем их количество существенно отличается не только в разных регионах страны, но и в пределах одной области.

Например, безработные гомельчане в 2020 году обязаны отработать 20 рабочих дней. А вот для безработных Гомельского района установлены уже 24 дня отработок. Больше всего в Гомельской области должны отработать жители Жлобинского района: для них норма — 28 трудодней.

Что за странную систему в 21-м веке создали белорусские власти? На вопросы Charter97.org отвечает активистка профсоюза РЭП из Гомеля Мария Тарасенко.

- На дворе 2019 год, Илон Маск готовит к выпуску автомобиль будущего Tesla Cybertruck, власти пытаются подстроиться под модный тренд и говорят об «ИТ-стране» — а в это время безработные должны отрабатывать трудодни, причем в каждом районе разные, как «барин повелит». Как вы это все прокомментируете?

- Во первых, давайте начнем с того, для чего вообще выплачивается пособие по безработице?

Это, прежде всего — материальная поддержка на период поиска работы. То, что платят у нас в Беларуси – это вовсе не поддержка, это позорище. Поддержка ведь в чем заключается? В том, что человек месяц может жить, то есть, денег ему должно хватить на полный рабочий месяц: оплачивать услуги, питаться, те же самые транспортные расходы оплачивать. То есть, нормально жить, пока он ищет работу.

То, что у нас предоставляют власти — одну базовую величину, эти неполные 30 рублей – это просто оскорбление для человека. Это неадекватное «пособие по безработице» – хуже подачки для нищего. Нищие люди и то больше собирают милостыни, чем платит государство человеку, который работал, который содержал это государство, оплачивал налоги, оплачивал взносы в ФЗСН. И когда он остается в такой тяжелой ситуации, ему предоставляют эту подачку.

Второй момент: за эту подачку от тебя требуют еще и выполнять «барщину». Это — унижение. Не то что вдвойне — это в двести раз унижение. Ходить на сельхозработы, ездить выполнять эти странные нормативы по «трудодням» — это совершенно полная дикость. Мы уже не просто скатились в какой-то феодализм, мы уже в нем ежедневно живем, не замечая этого.

Я хорошо понимаю людей, которые не становятся в центр занятости. Потому что это — не забота государства, а позор и унижение. Какая же это «IT-страна» или «страна для жизни», если такие вещи происходят?

- В Литве пособие по безработице составляет 735 евро — это в 34 раза выше, чем в среднем по Беларуси. А при этом мы имели одинаковые (если не лучшие для Беларуси) стартовые показатели после распада СССР. Почему так получилось?

- Как говорится: к чему мы стремились – того мы достигли. Литва, Польша, Латвия, Эстония хотели жить нормальной жизнью, цивилизованно и достойно. Они желали быть в европейской семье, хотели повысить уровень свобод и уровень жизни своих граждан.

А мы в начале 90-х хотели, чтобы было «как раньше». Это не секрет. И когда у нас появилась возможность жить полноценно, развиваться, как нация, мы этой возможностью не воспользова-лись и застряли в Советском Союзе. В итоге мы так и не продвинулись вперед за 28 лет нашей независимости.

Власти много говорят, что у нас появились «плоды прогресса»: много машин ездит по улицам (б/у-шных, кстати), появились банкоматы, на выходе из магазина — ловушки, у нас якобы мно-го чего такого появилось.

Но поймите, что к цивилизованной, нормальной жизни мы так и не приблизились. В итоге мы скатываемся уже даже не в 19-й век, а в какой-то 17-й, к суровым крепостническим временам. Имеем то, что имеем.

- Среднее пособие по безработице в Беларуси — 30 рублей в месяц. И за эти 30 руб-лей житель, например, Жлобинского района должен отработать 28 дней — то есть за один (!) рубль (или $0,5) в день. Наверное, даже в Экваториальной Африке уже не работают за такие деньги. Как вы это прокомментируете?

- Это показатель того, как у нас ценится и оплачивается человеческий труд.

Не важно, чем человек занимается: работает на заводе или собирает камни. Это — зеркало того, как в стране оценивается человеческий труд. То есть, на самом деле по замыслу властей он ничего не стоит.

И с теми же проблемами сталкиваются не только безработные, но и люди, имеющие хорошую квалификацию — они зарабатывают просто мизер, 300 рублей, 150 долларов. Человек вкладывает в труд все свои силы и умения — и в итоге он даже не может полноценно себя содержать. Я уже не говорю «семью содержать», просто себя. А это — просто унижение.

Это просто не укладывается в голове, что такое происходит в современном мире, и не где то в Африке, а у нас.

- На фоне всего этого главный идеолог Гомельской области, по ее же словам, полу-чает 3600 рублей в месяц и считает свою зарплату справедливой. Что бы вы хотели сказать чиновникам, по-лучающим за сидение в кабинетах такие деньги и отправляющих людей работать в поле за рубль в день?

- Вопиющая несправедливость. Видите, какая у нас пропасть в стране вырыта, насколько власть далека от народа.

Как они могут понять обычного человека с его проблемами, имея такие доходы? Они не поймут этого никогда.

Этот дикий разрыв в доходах — иллюстрация всех наших «достижений». Литва платит безработным пособие в 734 евро , а у нас за 1 рубль (за 0,5 доллара) в день надо собирать камни — а чиновник имеет зарплату, которая превышает зарплату работников в десятки раз. Вот чего мы «достигли».

Интересно, чтобы сказали эти идеологи и прочие обитатели светлых кабинетов, если ы поработали в поле за рубль в день? До кого-то бы, наверное дошло, а кто-то бы посчитал, что это не справедливо и вопиюще только по отношению к нему лично…

Но пусть они помнят, что жизнь переменчива, и сегодня ты на вершине, а завтра — можешь оказаться внизу и сам работать за рубль в день. Потому что все меняется. Может быть, когда нибудь они и прочувствуют на себе, каково это — жить жизнью обычного белоруса.