«На акции за независимость мне довелось быть среди самых лучших и красивых белорусов и белорусок» Руслан Игнатович

8.12.2019, 8:30

Фото: «Наша Ніва»

До встречи 8 декабря в том же месте, в то же время!

8 декабря 2019 года Путин и Лукашенко собираются подписывать соглашения, которые держатся в секрете, об интеграции Беларуси и России. Напомню, что именно 8 декабря 1991 года были подписаны Беловежские соглашения, которые окончательно уничтожили империю зла – СССР. И еще напомню, Путин считает распад Советского Союза геополитической катастрофой и трагедией. Эта дата выбрана не просто так.

В стране, где нет свободы слова, нет телевидения, нет выборов, где убивают и сажают в тюрьмы оппозиционных политиков и инакомыслящих, единственный способ выразить свое отношение к происходящему - уличные протесты. Но когда вокруг на лицах людей доминирует серость, когда личность человека уничтожают со школы, выйти на акцию протеста – для большинства людей подвиг! Но как по мне, это простой и естественный шаг.

Фото: «Радыё Свабода»

Сегодня мне довелось быть среди самых лучших и красивых белорусов и белорусок. Среди людей, которые даже в тяжелые моменты всегда улыбаются. Спасибо всем вам! Жаль, что нам приходится встречаться по таким поводам.

А еще хочу сказать большое спасибо всем, кто нас поддерживает в нашей борьбе за независимость. Больше всего слов солидарности я получил сегодня от украинцев. Десятки сообщений!

Фото: «Белсат»

До встречи завтра в том же месте, в то же время!

Напомним, вчера в Минске прошла акция протеста против так называемой интеграции. Митинг продолжался на протяжении пяти часов и собрал тысячи участников. Организаторы акции заявили, что протест продолжится 8 декабря, в 12:00, на Октябрьской площади Минска.

Фото: «Радыё Свабода»

Руслан Игнатович, «Фейсбук»