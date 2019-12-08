Назван самый лучший завтрак для работы мозга 6 8.12.2019, 8:38

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Что съесть, чтобы весть день чувствовать себя «умнее»?

Ученые установили, что недостаточное или неправильное питание серого вещества может привести к повышенной утомляемости, депрессии или раздражительности даже вполне здоровых особей.

Уже с этого дня вы сможете правильно кормить свой прожорливый мозговой центр, ознакомившись с простыми рекомендациями, пишет unian.net.

Правильный завтрак

Он состоит из двух сваренных вкрутую яиц (а еще лучше только белки, без желтков), порезанные до салатного состояния фрукты, залитые йогуртом. В качестве ингредиентов для утреннего салатика вполне сгодятся бананы, апельсины, дыня, персики, киви, голубика.

Яйца и йогурт дают белок, необходимый для синтеза нейромедиаторов, которые являются регуляторами вашего настроения. Фрукты обеспечивают серое вещество глюкозой, обеспечивающей человека зарядом бодрости и энергии для труда на благо общества. Рыжие фрукты, богатые калием, так необходимым нейронам нашего мозга для хорошей передачи нервных импульсов в короткий срок снимает сонливость и подготовляет к активной умственной деятельности .

Неправильный завтрак

Как ни странно, но традиционный завтрак, состоящий из каши, бутерброда с колбасой и чая с сахаром, как раз-таки и является неправильным. В каше есть углеводы, которые сигнализируют серотонину о необходимости создать ощущение расслабленности и спокойствия. Это противоположно тому, что требуется для пробуждения. Плюс, ненормальное количество серотонина приводит к рассеянности внимания.

Бутерброд, в свою очередь, содержит протеины и углеводы. Как следует из предыдущего абзаца, углеводы дают команду на расслабление, а протеины — приказывают взбодриться. Получается, что взаимоисключающие вещества сводят мозг с ума. Чай с сахаром — удар кофеина и глюкозы по мозгу (в крепком чае кофеина еще больше, чем в кофе).

С подобным допингом мозг, безусловно, приободряется и начинает быстрее вращать шестеренки, но довольно недолго, потому что глюкоза доступна в чистом виде, ее не нужно расщеплять, чтобы получить энергию, поэтому она так же быстро и закончится. В результате, остаток дня вы проведете в полукоматозном состоянии. Поэтому придется регулярно "похмеляться" схожим образом, но организм — это не склад кофеина, в какой-то момент его будет чересчур много.