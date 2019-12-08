«Баста»: Кошмарный сон Лукашенко становится реальностью 13 8.12.2019, 8:55

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Фото: Getty Images

Акция за независимость в Минске многое показала.

Диктатор вчера уехал из Сочи, не сделав никаких заявлений. Сообщить журналистам было нечего. Эпоха «нефть и газ в обмен на ничего» безвозвратно ушла, пишет телеграмм-канал «Баста».

Кошмарный сон, преследующий Лукашенко последние годы, становится реальностью. Денег на пенсии и зарплаты не будет уже в январе. Запущенный накануне парламентских выборов печатный станок аукнется девальвацией и горячей весной на улицах. Вчерашняя акция в Минске показала, что белорусы уже готовы к ней.

Напомним, вчера в Минске прошла акция протеста против так называемой интеграции. Митинг продолжался на протяжении пяти часов и собрал тысячи участников. Организаторы акции заявили, что протест продолжится 8 декабря, в 12:00, на Октябрьской площади Минска.