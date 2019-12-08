«Введение льгот на растаможку в Беларуси заметили сразу» 6 8.12.2019, 9:02

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Интервью с европейским автомобильным аукционом.

Автомобили из Европы всегда ценились в Беларуси: дескать, и модели интересные, и состояние обещает быть хорошим. Впрочем, подводных камней в пригоне авто с заграничного рынка хватает.

Однако помимо привычных рынков и автохаусов есть и другие автомобильные площадки, например интернет-аукционы. О том, как это работает и какие нюансы о покупке "вслепую" стоит знать, журналисты abw.by побеседовали с представителем аукциона Exleasingcar.com - одной из ведущих площадок Европы.

- В чем преимущество аукционов перед обычной покупкой? На сайте трудно "пощупать" и осмотреть автомобиль как следует.

- Более 90 процентов автомобилей, которые продаются у нас, принадлежат лизинговым компаниям и банкам Западной Европы. В основном это машины из Германии, Бельгии, Нидерландов, Франции и Италии.

Самый главный плюс для покупателя - это честная информация об автомобилях. Никто не будет "скручивать" пробег или пытаться экономить на обслуживании. Владельцу автомобиля проще честно пройти ТО у дилера, чем потом платить штраф. Отсюда еще один плюс: у большей части авто есть вся история обслуживания, с которой можно без проблем ознакомиться.

- Здесь самое время вспомнить о стереотипах. Есть ли отличительные особенности у автомобилей из перечисленных стран?

- Безусловно, отношение к автомобилям различается. В Италии и Франции царапины и мелкие повреждения кузова - это нормально. Никто не переживает из-за потертости на бампере, полученной во время парковки.

Фото: ABW.BY

В то же время в Бельгии, Нидерландах и Германии к машинам относятся бережнее. С большой долей вероятности кузов у авто из этих стран будет выглядеть свежее, комплектация - богаче. Все это, само собой, отражается и на стоимости.

- Не получится ли так, что после покупки автомобиля обнаружатся неприятные сюрпризы?

- Все автомобили перед продажей тщательно осматриваются и фотографируются. Никто не пытается скрыть или утаить недостатки - как есть, так есть. Все повреждения, за исключением совсем незначительных, можно увидеть в описании и фотографиях лота.

Здесь важно понимать: каким бы ни был хорошим автомобиль, он все равно не будет в состоянии нового. Даже при самом бережном отношении к машине следы эксплуатации будут присутствовать. Аукцион - это во многом продажи B2B, задачи "сделать конфетку" у нас нет. За это отвечают скорее дилеры, которые приобретают автомобили для перепродажи.

Впрочем, ничто не мешает частному покупателю, как и дилеру, после приобретения авто довести его до состояния практически новой машины. Почти все недочеты по внешнему виду убираются при помощи полировки, мойки и химчистки. При желании покупателя эти работы мы можем взять на себя.

Фото: ABW.BY

Что касается более серьезных недостатков, скрывать не будем: в редких случаях обнаруживаются повреждения, которые не были заявлены в описании автомобиля. Неприятно, конечно, но от ошибок никто не застрахован. В таких случаях мы всегда работаем с проблемным автомобилем индивидуально - без денежной либо иной компенсации покупатель не останется.

- Можно ли вам делегировать покупку автомобиля, если нет опыта и понимания того, как работать с аукционом?

- Аукционы - это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Всего бывает три типа сделок. Открытый аукцион - это когда ставки видны всем участникам. Закрытый - когда чужие ставки скрыты. Сделка "купить сейчас" - это моментальная покупка авто. Более подробно информация об аукционах представлена на сайте, для понимания основных принципов сделок достаточно потратить немного времени на ее изучение.

Фото: ABW.BY

При возникновении более конкретных вопросов за советом можно обратиться уже к менеджерам. Они же могут немного подсказать и по ставкам.

- Что мешает сделать множество ставок просто так? Вдруг повезет с очень низкой ценой?

- Ставки необходимо делать лишь в тех случаях, когда действительно есть намерение приобрести автомобиль: именно поэтому мы заключаем договор в электронном виде и просим документы, подтверждающие личность.

В случае выигрыша ставки мы обязаны выкупить машину у организации, которой она принадлежит. Точно так же не могут отказаться от своих обязательств и наши клиенты. Если у покупателя действительно возникли какие-то проблемы, мы можем помочь с поиском нового владельца авто. Но в целом неоплата аукциона после выигрыша приравнивается к задолженности перед компанией.

- Не слишком ли все сложно? Выиграть аукцион - это одно, но затем автомобиль нужно по всем правилам привезти в страну.

- После победы ставки все хлопоты перекладываются на наших менеджеров. Задача покупателя - лишь вовремя оплатить авто и сопутствующие сборы, которые всегда указаны в каждом лоте. Оплатить можно как в белорусском банке, так и в нашем офисе в Мариямполе. В среднем с момента победы в аукционе до получения автомобиля проходит порядка трех недель. Статус сделки можно отследить или в личном кабинете на сайте, или непосредственно у менеджера.

После прибытия автомобиля в Литву мы устраиваем ему дополнительный осмотр. На этом этапе по желанию покупателя мы можем предложить и сопутствующий сервис. В него входят как услуги по предпродажной подготовке вроде полировки кузова и химчистки салона, так и услуги СТО с заменой "расходников" или, например, тормозных дисков при необходимости. Таким образом, покупатель получит уже полностью подготовленный к эксплуатации автомобиль.

Фото: ABW.BY

Далее остается либо заказать доставку машины в Беларусь, либо забрать его самостоятельно. В обоих случаях мы подготавливаем все необходимые документы. Хотя, к слову, большинство белорусов предпочитает забирать автомобили из Литвы самостоятельно.

- Раз уж заговорили о предпочтениях соотечественников, не так давно в Беларуси появилась возможность растаможить автомобили по льготной ставке - заметили?

- Поток белорусских покупателей был всегда, но с появлением льготной растаможки он сильно вырос. С ее введением в среднем в месяц не менее 100 автомобилей уезжает именно в Беларусь. Если говорить точнее, то в октябре в РБ отправилось 220 автомобилей, в ноябре - 180. Говоря о тенденциях в выборе, в большинстве случаев это машины в возрасте от 3 до 5 лет с пробегом от 100 до 150 тысяч километров. Есть люди, который рассматривают премиум-сегмент, но в целом средняя ставка на аукционе составляет порядка 7-8 тысяч евро.

- Последний вопрос: на носу Новый год - можно расслабиться перед праздниками или самое время приготовиться к покупке автомобиля?

- Расслабиться, конечно, можно, но мы ожидаем заметное снижение цен. Пик продаж был в августе и сентябре, сейчас же автомобили дешевеют. Это хорошо видно по ставкам: сейчас начинают выигрывать те, у которых еще пару месяцев назад просто не было шансов. Еще больше цены должны упасть в январе и феврале - за половину стоимости машину, конечно, не купишь, но экономия никогда не бывает лишней.