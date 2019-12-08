США возобновили переговоры с талибами 8.12.2019, 9:14

Делегации встречаются в Дохе, столице Катара.

США и радикальное движение Талибан возобновили мирные переговоры.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Отмечается, что спецпредставитель Госдепартамента по установлению мира в Афганистане Залмай Халилзад вновь возглавил американскую делегацию.

Переговоры проходят в Дохе, столице Катара, где находится руководство военизированной группировки.

«США сегодня вновь начали переговоры в Дохе. Цель обсуждения — снижение насилия, которое приведет к внутриафганским переговорам и перемирию», — сказал источник в администрации Трампа.

В конце сегодняшней встречи представитель Талибана написал в Twitter, что стороны продолжат дискуссию в воскресенье.

Ранее Трамп заявлял, что мирные переговоры с талибами будут возобновлены.

Напомним, США хотели заключить до 1 сентября историческое соглашение о прекращении 18-летнего афганского конфликта.

Однако накануне годовщины терактов 11 сентября Дональд Трамп отменил переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем и лидерами Талибана.

Он заявил, что переговоры США с талибами «мертвы» после того, как радикальная группировка взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле.

Во время теракта 5 сентября в Кабуле погибли 10 мирных жителей и двое военнослужащих из США и Румынии.