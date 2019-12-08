Наталья Радина: Каждый может 2 8.12.2019, 9:45

4,559

Наталья Радина

Беларуси нужен не мифический герой, а посильный вклад каждого из нас.

«Нельзя ждать мессию, нужно начинать с себя, нужно сделать один маленькой шаг, второй, третий и просто начать менять жизнь. По-другому ничего не будет. Не придет какой-то мифический герой и не решит за нас наши проблемы. Мы должны делать. Каждый из нас должен задать себе вопрос: а что я могу сделать в этой ситуации? Кто-то может напечатать листовки, кто-то может распространять линки на фильмы, кто-то может рассказывать о независимых сайтах, кто-то может создавать стачкомы, какие-то организации у себя на предприятиях, объединять людей в группы и выходить на акции протеста в конце концов. Каждый может», - об этом заявила главный редактор Charter97.org Наталья Радина в программе Studio Х97.

Уважаемые читатели! Вы можете подписаться на канал «Хартии-97» на Youtube charter97video. Для этого нужно зайти на страницу charter97video и нажать красную кнопку «Подписаться». Если вы хотите получать уведомления о новых видео на канале charter97video, то нажмите «колокольчик».