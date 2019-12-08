Сочинский облом 6 8.12.2019, 9:59

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Фото: «Радыё Свабода»

А в Минске сжигали портреты Путина.

По итогам переговоров 7 декабря в Сочи, в резиденции «Бочаров Ручей», правители Беларуси и России не стали делать заявлений. И это может быть косвенным свидетельством того, что хвалиться нечем, пишет в статье на сайте naviny.by политолог Александр Класковский.

Более-менее хорошую мину попытался сделать постфактум глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, сообщивший журналистам, что Россия и Беларусь имеют понимание, как продвигаться по спорным вопросам.

«Сегодня был напряженный день. На самом деле очень плодотворно поработали по целому ряду направлений. По сельскому хозяйству, связи, по таможне, регулированию нефтяного рынка. Достигли очень серьезного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции были очень серьезно сближены», — заверил Орешкин.

В начале же переговоров в «Бочаровом Ручье» Лукашенко подчеркнул: «Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть... Главное, чтобы равные были условия».

Но равные условия — это и значит удешевить энергоресурсы для белорусов. Например, в 2019 году Беларусь получает газ по 127 долларов за тысячу кубов, а Минск хотел бы по цене Смоленской области, то есть где-то по 70 долларов (плюс стоимость дальнейшей транспортировки). Или взять налоговый маневр в российской нефтянке: российские НПЗ получают компенсацию (обратный акциз на нефть), белорусские же — дырку от бублика и оказываются в прогаре. Цена вопроса для Беларуси — сотни миллионов долларов в год.

То есть эти равные условия, во-первых, накладны для Москвы. Во-вторых, если дать сразу все, чего хочет Минск, то как потом принудить его к выполнению дорожных карт?

Москва уже обломалась с глубокой интеграцией в начале 2000-х. Ведь к союзному договору 1999 года тоже прилагалась своего рода дорожная карта, согласно которой, в частности, уже к 2005 году должна была появиться единая валюта. Но этот и другие неудобные пункты Минск заволокитил и в итоге похоронил.

Правда, как оказалось, не насовсем. Сейчас Москва действует хитрее и, судя по всему, намерена не осыпать белорусского партнера благами, а отламывать по кусочку пряника по мере выполнения дорожных карт. Это будет рычагом давления.

Так что ни газа по цене Смоленской области, ни полной компенсации нефтяных потерь, ни прочих запрошенных уступок в полном объеме Минску, скорее всего, пока не видать. Продолжится вязкий торг за каждую копейку российских субсидий (которые белорусская сторона, впрочем, субсидиями не считает).

А в Минске сжигали портреты российского президента

Да, в начале сочинской встречи в зале ненадолго погас свет, и это можно считать неким символом. Уже почти год переговоры относительно «углубления интеграции» покрыты мраком тайны. Попытки белорусской общественности, оппозиционных депутатов добиться от властей некой ясности отфутболивались.

Когда Лукашенко 7 декабря начинал переговоры с Путиным (которому на прощание подарил колбасу, сало и загадочную бутыль), в Минске участники акции протеста рвали портреты российского президента. Шествие по городу вперемежку с митингами длилось пять часов.

Риски будут возрастать

…В «Бочаровом Ручье» свет быстро врубили, а вот перспективы «углубленной интеграции» по-прежнему во мраке.

В принципе Лукашенко нужен какой-то хоть временный компромисс, чтобы провести президентские выборы 2020 года. Но очень сомнительно, что на них престарелый правитель, последние годы правления которого напоминают брежневский застой, пойдет с некой новаторской программой.

Без реформы же экономической и политической модели риски для Беларуси, включая риск поглощения большой соседкой, будут только возрастать.