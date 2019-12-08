«Немецкая волна»: Белорусы протестуют против интеграции с Россией 2 8.12.2019, 11:18

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Ведущее немецкое СМИ написало об акции за незасисимость в Минске.

В то время как Лукашенко вылетел в Сочи, чтобы подписать документы об углублении интеграции в рамках «союзного государства», белорусы в Минске в субботу, 7 декабря, вышли на акции протеста. Сначала несколько сотен людей выстроились в цепь вдоль главного проспекта в Минске, а затем прошел митинг в поддержку независимости страны. Немецкая волна рассказывает, зачем белорусы вышли на улицы.

Живая цепь за независимость

Поводом для акции протеста стали переговоры российского и белорусского правителей об углублении интеграции в рамках «союзного государства».

Белорусская оппозиция считает интеграцию с Россией угрозой национальному суверенитету и независимости страны. Поэтому активисты из общественной кампании против интеграции с Россией «Свежий ветер» призвали белорусов выстроиться в «Живую цепь за независимость» вдоль минского проспекта Независимости. На протяжении 15 минут люди держались за руки и «запускали волну» в ответ на сигналы проезжающих мимо машин.

Фото: Dw

Организатор акции Андрей Егоров в комментарии DW рассказал, что «живая цепь» - это символическая акция в поддержку независимости Беларуси. «От людей до сих пор скрывают все договоренности между Москвой и Минской, которые могут затрагивать суверенитет Беларуси, - считает Егоров. - Но для нас важна независимость нашей страны, поэтому мы хотели солидарно выразить нашу позицию - никакие договоренности без учета мнения граждан неприемлемы».

Организаторы вдохновлялись акцией аналогичной акцией «Балтийский путь» - 23 августа 1989 года «живая цепь» соединила Вильнюс, Ригу и Таллин. Тогда на акцию за независимость вышло четверть населения стран Балтии - во многом, именно это заставило Кремль воздержаться от насильственных действий по отношению к балтийским республикам.

Фото: Dw

С потасовками, но без задержаний

Протест продолжился митингом за независимость на Октябрьской площади, выйти на которую призывал сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Политик в мегафон спрашивал у собравшихся: «Вы хотите углубленной интеграции? Чтобы здесь управлял Путин? Лукашенко?». В ответ раздавались дружные крики «Нет!».

Многие из участников акции были с историческими белорусскими бело-красно-белыми флагами и плакатами: «Никакой интеграции!», «Хватит плясать под московский бит», «Нет российской оккупации». Периодически собравшиеся, заводимые организаторами митинга, выкрикивали лозунги «Жыве Беларусь!», «Российской оккупации баста», «Сашу в Рашу».

Когда выступающие оппозиционные политики попытались использовать как трибуну ступеньки Дворца Республики, люди в штатском начали сталкивать их оттуда. Ситуация дошла до потасовки, однако задержаний не последовало. Демонстранты отреагировали на ситуацию возгласами «Ганьба» («Позор» - Ред.).

Фото: Dw

В митинге приняли участие оппозиционные политики и общественные деятели. Они призывают всех собравшихся «отстаивать независимость, пока в Сочи ее продают». Перед протестующими выступил белорусский поэт и бывший кандидат в президенты Владимир Некляев. «Нашей страной нельзя торговать. Можно подписывать международные договоры, создавать союзы, что угодно - но только с ведома белорусского народа», - заявил он.

Позже Павел Северинец призвал людей пройти к площади Независимости. Колонна людей шла вдоль проспекта с огромным бело-красно-белым флагом и пела песню «Погоня» на слова классика белорусской литературы Максима Богдановича, считаемую оппозицией неофициальным гимном.

Задержаний на обеих акциях протеста не было.