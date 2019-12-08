РБК: В Минске люди вышли протестовать против интеграции Беларуси с Россией 8.12.2019, 11:46

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Фото: «Радыё Свабода»

Российские СМИ пишут об акциях за независимость нашей страны.

«В центре Минска проходят не санкционированные с городскими властями акции против углубления интеграции Беларуси с Россией», — написало вчера крупное российское издание РБК.

«Одна из них получила название «живая цепь». Ее организовали представители движения «Свежий ветер». Они призвали местных жителей выстроиться в шеренгу вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка со стороны Национального банка. Некоторые держат в руках красно-белые флаги.

Вторая акция проходит на Октябрьской площади. В руках люди держат плакаты с призывами отказаться от интеграции с Россией. Один из участников пришел с плакатом «Лукашенко на объединение никогда не пойдет».

Люди попытались подняться на ступеньки Дворца Республики, милиционеры выстроились цепью и не пустили их, случилась потасовка», — отмечается в материале.

«После этого милиционеры все же решили уступить ступеньки дворца участникам акции, куда поднялись члены различных партий и движений. Они выступают с призывами к собравшимся остаться до полуночи и «отстаивать независимость, пока в Сочи ее продают», — написало РБК.