Глава МИД Германии: Владимир Зеленский проявил смелость 1 8.12.2019, 11:54

Заявление Хайко Маса сделано в преддверии саммита в «нормандском формате» в Париже.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) потребовал от Москвы большей готовности идти навстречу Киеву при разрешении конфликта на востоке Украины. Соответствующее заявление глава МИД ФРГ сделал в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, выдержки из которого опубликованы в воскресенье, 8 декабря, сообщает dw.com.

Комментарий Маса обнародован в преддверии встречи в "нормандском формате", в рамках которой Германия, Россия, Украина и Франция 9 декабря в Париже будут обсуждать пути мирного разрешения конфликта в Донбассе.

"После нескольких лет бездействия президент (Украины Владимир. - Ред.) Зеленский проявил смелость, сделав первые шаги - со всеми их сопутствующими внутриполитическими рисками и побочными эффектами", - подчеркнул министр.

Теперь - очередь Москвы продемонстрировать, что дальнейшие договоренности возможны, уверен глава МИД. Однако для этого еще предстоит приложить немалые дипломатические усилия, предупредил Мас. "С этой целью мы совместно с Францией еще должны оказать воздействие на Россию", - добавил он.

О политических разногласиях Москвы и Берлина

Германский министр напомнил о политических разногласиях, возникших у РФ и ФРГ в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в немецкой столице и недостаточно активной вовлеченностью Москвы в расследование по этому делу. "Несмотря на серьезные вопросы, которые сейчас обсуждают Берлин и Москва, в понедельник (9 декабря. - Ред.) речь пойдет о прекращении совершающегося практически на ежедневной основе кровопролития на европейской территории", - пообещал он.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) перед началом саммита в "нормандском формате" проведет индивидуальные встречи с президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По данным агентства dpa, речь на встрече с российским лидером может пойти о недавнем дипломатическом кризисе между Москвой и Берлином.

В связи с отсутствием активной помощи РФ в расследовании убийства Хангошвили МИД ФРГ объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. Россия пообещала принять зеркальные меры, но пока не сделала этого.

Меркель поддержала решение о высылке дипломатов. При этом она выразила надежду на то, что скандал вокруг убийства Хангошвили не окажет негативного влияния на саммит в Париже.

Застрелен в центре Берлина

Зелимхан Хангошвили, являвшийся полевым командиром во время второй чеченской войны, был застрелен 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен. Ранее власти России объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение.

Предполагаемого убийцу задержали в Берлине в тот же день благодаря свидетельским показаниям. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Портал журналистских расследований The Insider 3 декабря сообщил, что Вадим Соколов - на самом деле 54-летний Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.

Расследование убийства 4 декабря взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Такое происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства. Как сообщила пресс-служба ведомства, немецкие следственные органы проверят подозрения в возможной причастности государственных органов РФ или Чечни к организации убийства Хангошвили.