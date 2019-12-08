Джефф Безос заявил о желании активнее работать с Пентагоном 8.12.2019, 12:09

Джефф Безос

Фото: ЕРА

Основатель Amazon поддержал Министерство обороны США.

Основатель Amazon Джефф Безос заявил, что поддерживает Министерство обороны США, в то время как некоторые другие технологические компании отказываются работать с ведомством. Об этом Безос заявил на форуме безопасности в Калифорнии, сообщает Reuters (перевод — РБК).

«Мы собираемся поддерживать Минобороны», — сказал он. «Я считаю, что, если крупные технологии отвернутся от Министерства обороны, у этого ведомства будут большие проблемы», — сказал Безос.

Ранее технологические компании, конкурирующие за контракт с оборонным ведомством, столкнулись с проблемами. Программа защиты для Пентагона под названием Project Maven вызвала протесты в Google, которая боролась за этот контракт. Некоторые сотрудники выступали против использования технологий Google в военных целях. В итоге Google отказалась от участия в конкурсе. Аналогичные протесты среди сотрудников были и в Amazon.

Безос заявил, что он поддерживал сотрудников, страстно придерживающихся подобных взглядов, но указал, что все зависит от руководителей компаний, которые должны дать рекомендации о том, какие проекты следует реализовывать, а какие нет.

В октябре стало известно, что Amazon проиграла контракт Пентагона на $10 млрд компании Microsoft. В итоге компания Безоса подала судебный иск, пытаясь опротестовать таким образом решение передать контракт Microsoft.