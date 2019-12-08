Предприниматель на Площади: Мы готовы стоять за независимость днями и месяцами 8.12.2019, 12:28

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

У белорусов много возможностей изменить ситуацию.

Сегодня в Минске второй день подряд проходят акции протеста против так называемой «интеграции» Беларуси и России.

Молодой предприниматель рассказал, почему он выходит на Площадь второй день подряд:

«Я Алексей, ИП, я пришел, чтобы поддержать независимость Беларуси. Она должна быть нерушимой и непоколебимой, это единственная возможность для нас стать демократической европейской страной.

Мы имеем сегодня в Беларуси авторитарный режим, как и в России. Но у белорусов больше возможностей изменить ситуацию. Мы не хотим попасть в российское «болото». Я прожил сам 7 лет в Москве и знаю, что мы разные люди с россиянами, у нас есть культурный контраст. Я пришел для того, чтобы мы остались Беларусью, мы должны сами выбирать свою власть и в идеале присоединиться к Европейскому союзу.

Нужны десятки тысяч людей, чтобы показать, что все это для нас важно. Я знаю, что на самом деле так считают сотни тысяч — но надо, чтоб они вышли на улицы. Думаю, что наши протесты повлияли на то, что в Сочи ничего не подписали вчера.

И я готов выходить снова и снова. Мы готовы стоять днями, месяцами — нам важно сейчас отстоять свою независимость».