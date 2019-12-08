Ученые обнаружили необычный вулкан в Тихом океане 8.12.2019, 12:34

Иллюстрационное фото

Его загадку еще предстоит раскрыть.

В Тихом океане обнаружился молодой вулкан, извержение которого может произойти в любой момент. Ученые, заметившие подводный вулкан, уверены, что он является частью большой группы вулканов, которую еще только предстоит изучить, пишет lenta.ua.

Подводный вулкан, расположенный в районе одной из старейших областей Тихоокеанской плиты, может начать извергаться в любой момент. Его открыли по итогам экспедиции, которую провели океанологи из Университета Тохоку (Япония).

"Мы считаем, что это не одиночный вулкан, а часть группы. Ранее подобные группы вулканов уже были обнаружены в западной части Тихого океана. В частности — у восточных берегов японского острова Хонсю", — рассказывают японские океанологи, отмечая, что новый вулкан чрезвычайно опасен.

Подводные вулканы такого типа, как добавляют исследователи, являются относительно молодыми геологическими образованиями. Визуально они выглядят как невысокие возвышения с кратером наверху. Формируются подобные вулканы у трещин, которые возникают в основании тектонических плит.

Предполагается, что процесс образования подводных вулканов стартовал в результате погружения частей литосферных плит в верхнюю область мантии Земли. Впрочем, это лишь одна из рабочих теорий — говорят ученые, отмечая, что у них пока что недостаточно данных, чтобы делать финальные выводы.