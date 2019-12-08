Житель Барановичей на Площади: Лукашенко по-прежнему готов сдать страну 8.12.2019, 12:58

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Фото: «Наша Ніва»

Общее настроение белорусов — проевропейское, протесты должны продолжаться.

Сегодня в Минске второй день подряд проходят акции протеста против так называемой «интеграции» Беларуси и России.

Мужчина из Барановичей рассказал, почему приехал на акцию:

«К сегодняшней акции мне удалось подготовиться к акции и сделать плакат о независимости — в виде популярной аватарки.

Вчера в Сочи не получилось у путина и Лукашенко сделать то, что они планировали. Но нам нельзя успокаиваться, нельзя умиротворяться — ничего подобно, все осталось так же. Аппетиты Кремля относительно Беларуси не стали меньше и готовность Лукашенко сдать страну осталась прежней. Ему как не было веры, так и нет.

Общее настроение наших граждан — антипутинское, антикремлевское, пробелорусское и проевропейское».