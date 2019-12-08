Житель Барановичей на Площади: Лукашенко по-прежнему готов сдать страну
- 8.12.2019, 12:58
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Общее настроение белорусов — проевропейское, протесты должны продолжаться.
Сегодня в Минске второй день подряд проходят акции протеста против так называемой «интеграции» Беларуси и России.
Мужчина из Барановичей рассказал, почему приехал на акцию:
«К сегодняшней акции мне удалось подготовиться к акции и сделать плакат о независимости — в виде популярной аватарки.
Вчера в Сочи не получилось у путина и Лукашенко сделать то, что они планировали. Но нам нельзя успокаиваться, нельзя умиротворяться — ничего подобно, все осталось так же. Аппетиты Кремля относительно Беларуси не стали меньше и готовность Лукашенко сдать страну осталась прежней. Ему как не было веры, так и нет.
Общее настроение наших граждан — антипутинское, антикремлевское, пробелорусское и проевропейское».