закрыть
8 декабря 2019, воскресенье, 13:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Житель Барановичей на Площади: Лукашенко по-прежнему готов сдать страну

  • 8.12.2019, 12:58
  • 1,006
Житель Барановичей на Площади: Лукашенко по-прежнему готов сдать страну
Фото: «Наша Ніва»

Общее настроение белорусов — проевропейское, протесты должны продолжаться.

Сегодня в Минске второй день подряд проходят акции протеста против так называемой «интеграции» Беларуси и России.

Мужчина из Барановичей рассказал, почему приехал на акцию:

«К сегодняшней акции мне удалось подготовиться к акции и сделать плакат о независимости — в виде популярной аватарки.

Вчера в Сочи не получилось у путина и Лукашенко сделать то, что они планировали. Но нам нельзя успокаиваться, нельзя умиротворяться — ничего подобно, все осталось так же. Аппетиты Кремля относительно Беларуси не стали меньше и готовность Лукашенко сдать страну осталась прежней. Ему как не было веры, так и нет.

Общее настроение наших граждан — антипутинское, антикремлевское, пробелорусское и проевропейское».


популярное за неделю

Мнение

Алкотестер под елкой
Алкотестер под елкой Ирина Халип
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага!
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага! Павел Севярынец
Европарламент помнит о читателях «Хартии-97»
Европарламент помнит о читателях «Хартии-97» Роберт Бедронь
Перемены неизбежны. Наступило новое время
Перемены неизбежны. Наступило новое время Андрей Санников