Максим Винярский: Мы должны быть готовы взять власть 1 8.12.2019, 13:24

Проблему Лукашенко нужно решать уже в следующем году.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский выступил на акции протеста против «интеграции» с Россией.

- Сегодня здесь, на Площади, часто звучит фамилия Путина, - напомнил политик. - Но он — не наша главная проблема. Это проблема россиян, и им ее решать. Наша проблема — человек, который продает нашу страну уже 25 лет, который узурпировал власть в Беларуси и лишил нас права выбора. И эту проблему решать нам.

Лукашенко сейчас намного слабее, чем был раньше. Мы видим, что Путин больше не дает ему денег. Сейчас он будет вынужден включать печатный станок и заполнять экономику пустыми бумажками. Ему скоро нечем будет платить зарплату своим силовикам.

Корень проблем Беларуси — диктатура. Когда мы сами будем выбирать свою власть, когда мы станем властью в своей стране, когда у нас будут нормальные чиновники, мы не будем опасаться за договора, которые они будут заключать. И сейчас, когда правоохранительные органы, чиновники и правительство не выполняют свою работу, каждому из нас нужно быть готовыми заменить их. Мы должны быть готовыми взять власть в стране в свои руки. Нас ждет горячая весна!