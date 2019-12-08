Молодая белоруска на акции за независимость: Мои глаза открылись 1 8.12.2019, 13:40

Второй день белорусы показывают вдохновляющее единство и волю.

Сегодня в Минске второй день подряд проходят акции протеста против так называемой «интеграции» Беларуси и России.

Молодая белоруска пришла на акцию с плакатом «Мои глаза открылись»:

«Понятно, что Россия хочет от нашей страны, что она готовит нам. Мы прозрели — и потому мы сейчас тут, на Площади.

Я не против дружить с Россией, но мы — отдельна страна.

Я была вчера на акции. Было такое приподнятое настроение, такой подъем духа — я почувствовала, что мы все-таки единая нация и сможем защитить независимость. Я продолжу выходить на акции в защиту независимости. Ничего не боюсь: я же борюсь за правое дело», — рассказала девушка.