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Белорус с огромным национальным флагом: Что нужно человеку? Свобода

  • 8.12.2019, 13:51
  • 1,441
Белорус с огромным национальным флагом: Что нужно человеку? Свобода
ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Молодой человек объяснил, почему участвует в акциях за независимость.

Сегодня в Минске второй день подряд проходят акции протеста против так называемой «интеграции» Беларуси и России.

По предложению организаторов акции колонна протестующих двинулась маршем с Октябрьской площади к площади Победы.

Молодой человек, который несет большой национальный флаг, рассказал журналистам: «Что нужно человеку? Свобода. Человек рождается свободным, так почему он должен умирать несвободным?».


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