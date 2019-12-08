Напиток аристократов: как правильно выбрать кофеварку 5 8.12.2019, 13:55

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Известные европейские философы и писатели обожали кофе.

Любите кофе, но устали заваривать его в турке на плите? Специально для вас НВ собрало лучшие модели кофеварок разных типов и разобралось, какая из них подойдет вам.

По легенде, известные европейские философы и писатели, вроде Серена Кьеркегора, Иммануил Канта и Вольтера, обожали кофе и могли выпивать по несколько десятков чашек этого напитка в день. Это якобы помогало им творить, и, в случае с Вольтером и Кантом, позволило дожить до глубокой старости.

Однако, современные исследования ученых подтвердили пользу кофе: оказывается, что люди, которые часто пьют кофе в среднем живут дольше, чем те, кто не употребляет этот напиток вообще.

У кофеманов реже фиксируют сердечные и неврологические заболевания, инсульт, диабет и даже случаи самоубийств. Кофе также хорошо сжигает лишнюю бурую жировую ткань на шее, почках, вдоль верхней части спины и на плечах, но, самое главное, — положительно влияет на здоровье мозга и снижает вероятность развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Вы тоже любите пить кофе, но вам неудобно каждый день варить его в турке на плите? Не проблема, — современные бытовые кофеварки помогут вам быстро и просто готовить вкусный кофе, а их разнообразие позволит вам выбрать модели в любом ценовом диапазоне.

НВ собрало лучшие моделей кофеварок разных типов, которые можно заказать прямо сейчас.

Чалдовые кофеварки

Этот тип кофеварок похож на большие кофемашины, которые установлены в кофейнях и могут автоматических готовить кофе по рецептам, которые заложены в памяти устройства.

В чалдовых кофеварках используют чалды — прессованные порции молотого кофе, упакованные в компактный фильтр из бумаги. Как и в случае с чайным пакетиком, чалды нужно просто устанавливать в кофеварку, после чего через фильтр под давлением будет проходить горячая вода и уже через пару мгновений вы получите свою порцию кофе.

Чалдовые кофеварки относительно просты в использовании, за ними легче следить и они быстро готовят кофе. Но, проблемы существуют с самими чалдами: выбор спрессованных пакетиков кофе достаточно ограничен, да и себестоимость приготовления одной чашки здесь относительно высокая, в сравнении с покупкой кофейных зерен или готового молотого кофе.

Этот вариант отлично подойдет для тех, кто пьет обычный черный кофе по утрам и хочет приобрести максимально практичную кофеварку.