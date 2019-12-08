В Гонконге проходит самый массовый за последние месяцы протест 8.12.2019, 14:12

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Тысячи демонстрантов вышли в парк Виктории в центре города.

В Гонконге в воскресенье, 8 декабря, возобновились массовые антиправительственные протесты, начавшиеся ровно полгода назад. Тысячи демонстрантов вышли в парк Виктории в центре Гонконга, откуда направились маршем в деловой район. Акция стала самой массовой за последние несколько месяцев и первой с середины августа, которую разрешила провести полиция, сообщает dw.com.

Заявку на проведение митинга подало правозащитное движение Civil Human Rights Front (CHRF), объединяющее различные гонконгские организации. Инициаторы акции объявили, что протест будет мирным. Полиция в свою очередь заявила о готовности подавлять насилие со стороны демонстрантов.

Чего требуют протестующие в Гонконге?

Массовые протесты в Гонконге начались в июне из-за планов властей разрешить экстрадицию предполагаемых преступников в Китай. Позднее соответствующий закон был отменен, но митинги продолжились. Демонстранты недовольны усилением влияния Пекина в их городе, который сохранил значительные свободы по условиям его возвращения Китаю британскими колониальными властями.

Активисты требуют свободных выборов, независимого расследования случаев полицейской жестокости, освобождения задержанных на предыдущих акциях активистов и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, которую обвиняют в чрезмерной близости к властям КНР.

В конце ноября в Гонконге состоялись местные выборы в районные советы, оппозиция победила с большим отрывом при рекордной явке. Ранее советы контролировали пропекинские политические силы.