Колонна протестующих в Минске двинулась в сторону посольства России 10 8.12.2019, 14:17

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Фото: «Радыё Свабода»

Белорусы намерены биться за независимость до конца.

Сегодня в Минске второй день подряд проходят акции протеста против так называемой «интеграции» Беларуси и России.

Лидер движения «Разам» Вячеслав Сивчик сообщил, что люди идут к посольству России.

«Предупредим страну, которая ведет агрессию против соседей, что Беларусь не пойдет ни на какие соглашения, несмотря на любую позицию Лукашенко, и что белорусы будут до конца биться за свою независимость и суверенитет», — сказал политик.

Протестующие продолжают идти по проспекту Машерова и скандируют «Далучайся!». Люди также скандируют «Нет интеграции — слава нации!», «Незалежнасць!».

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»