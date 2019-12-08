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«Выходите и присоединяйтесь к нам!»

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  • 8.12.2019, 14:23
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«Выходите и присоединяйтесь к нам!»
Фото: «Наша Ніва»

Хватит сидеть на диванах в интернете.

Сегодня в Минске второй день подряд проходят акции протеста против так называемой «интеграции» Беларуси и России.

С Октябрьской площади колонна протестующих двинулась вначале к площади Победы, а потом — к посольству РФ в Минске.

Минчанин, участвующий в шествии, обратился к соотечественникам: «Выходите и присоединяйтесь к нам. Иначе заберут страну. Надо, чтобы как можно людей, поняли, что они ответственны за страну. Хватит сидеть на диванах в интернете. Надо выходить».


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