Девушка с позеленевшим Путиным в руках: На следующую Площадь приглашу всех знакомых 1 8.12.2019, 14:41

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И каждому следует так делать.

Сегодня в Минске второй день подряд проходят акции протеста против так называемой «интеграции» Беларуси и России.

Молодая белоруска вышла на Октябрьскую площадь с оригинальной картиной, на которой было изображено зеленое существо с большими ушами, очень похожее на президента РФ Владимира Путина.

«Это моя картина, которую я нарисовала где-то год назад, и решила взять ее с собой, чтобы создать смешной образ, это моя первая картина маслом.

У каждого человека должна быть активная жизненная позиция — думаю, тогда это что-то значит. На следующую акцию за независимость постараюсь прийти и сама, привлечь всех своих знакомых и друзей. И все должны приглашать знакомых — тогда что-то будет», — рассказала девушка.