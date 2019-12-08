Брестчане вышли на площадь за независимость Беларуси и против завода АКБ 8.12.2019, 14:55

Акция прошла в центре города.

В Бресте на площади Ленина 8 декабря около полудня в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года, сообщают naviny.by.

Участники встречи — не менее 150 человек — обсуждали, как идет сбор средств для проведения общественной экологической экспертизы проекта аккумуляторного завода.

Участники акции также выразили протест против подписания соглашений об «углубленной интеграции» с Россией и поддержали минские акции за независимость Беларуси.

Сбор средств для экспертизы организован на платформе MolaMola. Всего необходимо собрать 9 тысяч рублей, чтобы оплатить работу специалистов. На сегодня собрано порядка 3,7 тысячи рублей.

Документы по общественной экологической экспертизе будут направлены в Минприроды.

Активист Дмитрий Бекалюк сообщил, что «экспертиза будет проведена, потому что завод не собирается сдаваться и ищет разработчика нового проекта и нового ОВОС».

Участники акции также выразили протест против подписания соглашений об «углубленной интеграции» с Россией и поддержали минские акции за независимость Беларуси.