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Белоруска на акции за независимость: Я дома кушала, а потом все бросила — и сюда

  • 8.12.2019, 15:31
  • 2,234
Белоруска на акции за независимость: Я дома кушала, а потом все бросила — и сюда
ФОТО: «НАША НІВА»

Женщина рассказала, почему мы должны буквально молиться на суверенитет своей страны.

Сегодня в Минске второй день подряд проходят акции протеста против так называемой «интеграции» Беларуси и России.

Пожилая женщина Мария рассказала, почему она присоединилась к акции:

«Нам надо стоять на своем. Надо, чтобы больше было людей, надо не смотреть из окна, а выходить. Вот я сидела дома, кушала а потом все бросила и сюда прибежала. Потому что я хочу жить в своей стране.

Я хоть и пожилой человек, но я сдаваться не хочу. Беларусь — это суверенное государство, на которое мы должны молиться»


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