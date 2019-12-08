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Месси побил яркий рекорд Роналду в чемпионате Испании

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  • 8.12.2019, 15:40
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Месси побил яркий рекорд Роналду в чемпионате Испании

Аргентинский футболист обошел португальца по количеству хет-триков.

16-м туре чемпионата Испании "Барселона" принимала на своем поле "Мальорку" и одержала победу со счетом 5:2, пишет unian.net.

В составе каталонцев тремя голами отличился форвард Лионель Месси - аргентинец забивал на 17-й, 41-й и 83-й минутах.

Это позволило нападающему "Барсы" установить новый рекорд в испанской Примере и обойти экс-футболиста "Реала" Криштиану Роналду по количеству хет-триков.

Месси оформил 35-й хет-трик в Ла Лиге и на один обошел Роналду, который в 2018-м году покинул "Реал" и перешел в "Ювентус".

"Барселона" набрала 34 очка и лидирует с турнирной таблице Примеры, опережая "Реал" только по дополнительным показателям.


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