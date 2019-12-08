В Донецке украинские патриоты устроили смелую «диверсию» 1 8.12.2019, 16:20

3,928

Все пути ведут домой.

Во временно оккупированном Донецке украинские патриоты провели акцию, в очередной раз напомнив, что Донецк – это Украина.

Соответствующие фото опубликовал украинский военнослужащий Анатолий Штефан, пишет apostrophe.ua.

"Донецк - это Украина! Был, есть и будет! Привет МГБ (читать как ФСБ) ДыНыРы!" – говорится в подписи к снимку.

На снимке можно увидеть столб электропередач, на котором наклеен флаер в желто-голубом цвете с надписью: "Донецк".