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В Донецке украинские патриоты устроили смелую «диверсию»

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  • 8.12.2019, 16:20
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В Донецке украинские патриоты устроили смелую «диверсию»

Все пути ведут домой.

Во временно оккупированном Донецке украинские патриоты провели акцию, в очередной раз напомнив, что Донецк – это Украина.

Соответствующие фото опубликовал украинский военнослужащий Анатолий Штефан, пишет apostrophe.ua.

"Донецк - это Украина! Был, есть и будет! Привет МГБ (читать как ФСБ) ДыНыРы!" – говорится в подписи к снимку.

На снимке можно увидеть столб электропередач, на котором наклеен флаер в желто-голубом цвете с надписью: "Донецк".


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