закрыть
8 декабря 2019, воскресенье, 18:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Во Франции отменили большинство поездов из-за забастовки

  • 8.12.2019, 16:37
Во Франции отменили большинство поездов из-за забастовки
Фото: Reuters

Сегодня курсирует только один из высокоскоростных поездов.

Сегодня, 8 декабря, во Франции отменили большинство железнодорожных рейсов в связи с общенациональной забастовкой против предложенной правительством пенсионной реформы. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Национального общества железных дорог (SNCF) в Twitter.

Как сообщили в SNCF, сегодня во Франции будет курсировать только один из шести высокоскоростных поездов, лишь одна из шести пригородных электричек и два из 10 региональных поездов.

Кроме того, сегодня были отменены три из 5 международных рейсов Eurostar и два из трех поездов Thalys, курсирующих между Францией и Швейцарией, Испанией, Италией, Германией.

Также из-за забастовки была сильна нарушена работа парижского метрополитена. В воскресенье были закрыты 14 из 16 линий парижского метро. Наблюдаются задержки в работе автобусов и трамваев.


популярное за неделю

Мнение

Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко Андрей Санников
Алкотестер под елкой
Алкотестер под елкой Ирина Халип
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага!
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага! Павел Севярынец
Европарламент помнит о читателях «Хартии-97»
Европарламент помнит о читателях «Хартии-97» Роберт Бедронь