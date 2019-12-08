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Молодая белоруска на акции за независимость: Я горжусь нашими людьми!

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  • 8.12.2019, 16:56
  • 3,021
Молодая белоруска на акции за независимость: Я горжусь нашими людьми!
Фото: tut.by

Нужно высказывать свое мнение и отношение к процессам, происходящим в стране, не только на кухне.

Одна из участниц акции за независимость Беларуси по имени Ольга поделилась своими эмоциями:

- Мне очень радостно. Я горжусь нашими людьми. Вчера и сегодня вышло очень много молодежи! Это прекрасно.

Нужно высказывать свое мнение и отношение к процессам, происходящим в стране. Сложившуюся ситуацию нужно не только тихонько обсуждать на кухнях. Я боюсь российской оккупации. Путин ведет войны в соседних странах. Не хочу этого на территории своей страны.

В сегодняшней Беларуси мне не нравится то, что у нас «президентская» республика. Нам нужно придти к парламентской моделе.


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