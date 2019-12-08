Молодая белоруска на акции за независимость: Я горжусь нашими людьми!2
- 8.12.2019, 16:56
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Нужно высказывать свое мнение и отношение к процессам, происходящим в стране, не только на кухне.
Одна из участниц акции за независимость Беларуси по имени Ольга поделилась своими эмоциями:
- Мне очень радостно. Я горжусь нашими людьми. Вчера и сегодня вышло очень много молодежи! Это прекрасно.
Нужно высказывать свое мнение и отношение к процессам, происходящим в стране. Сложившуюся ситуацию нужно не только тихонько обсуждать на кухнях. Я боюсь российской оккупации. Путин ведет войны в соседних странах. Не хочу этого на территории своей страны.
В сегодняшней Беларуси мне не нравится то, что у нас «президентская» республика. Нам нужно придти к парламентской моделе.