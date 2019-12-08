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Путин будет в суде: эксклюзивные фото митинга на Майдане в Киеве

  • 8.12.2019, 17:43
  • 1,215
Путин будет в суде: эксклюзивные фото митинга на Майдане в Киеве
Фото: Апостроф

Активисты вышли на акцию с креативными плакатами.

В Киеве продолжается акция "Красные линии для Зеленского", которую проводят активисты накануне саммита в "нормандском формате", который состоится в Париже в понедельник, 9 декабря.

Об этом сообщает "Апостроф" с места событий.

На кадрах можно увидеть активистов с плакатами, на которых написаны следующие лозунги: "Путин будет в суде", "Украина – не рояль", "Не ты защищал, не тебе сдавать".

Фото: Апостроф
Фото: Апостроф
Фото: Апостроф
Фото: Апостроф
Фото: Апостроф
Фото: Апостроф
Фото: Апостроф
Фото: Апостроф

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