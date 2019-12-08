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«Миллионы за свободную Беларусь!»

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  • 8.12.2019, 17:58
«Миллионы за свободную Беларусь!»
Фото: «Наша Ніва»

Акции за независимость внушают большой энтузиазм.

Сегодня в Минске продолжилась акция за независимость Беларуси. Мероприятия длились почти 5 часов.

- У меня превосходное настроение. Наши люди внушают большой энтузиазм, - считает один из участников акции Виталий. - Хочется надеяться, что наша молодежь будет свободна от мафиозных структур России и Беларуси. В стране должны появиться новые, справедливые законы. 7 миллионов человек — за свободную и незавимую Беларусь! Мы победим!

Отметим, что организаторы акции призвали людей выйти 20 декабря, в 18-00 на Октябрьскую площадь Минска, когда будут проходить новые переговоры между Путиным и Лукашенко.


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