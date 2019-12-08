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Владимир Величкин: В Европе обеспокоены экологией в Беларуси

  • 8.12.2019, 18:18
Владимир Величкин: В Европе обеспокоены экологией в Беларуси

Тема аккумуляторного завода около Бреста поднимается уже на международном уровне.

В Бресте на площади Ленина сегодня в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Такие встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля прошлого года, передает «Радыё Рацыя».

Тема аккумуляторного завода около Бреста поднимается уже на международном уровне.

Об этом рассказал правозащитник Владимир Величкин. Недавно в Брюссель пригласили сразу трех лиц, которые защищают город от вредного производства:

- Были приглашены также и представители Бреста. Международное сообщество все-таки интересует экологическое состояние также и в Беларуси, в Бресте. Связано это с протестами против завода АКБ. Пригласили трех человек - Сергея Петрухина, Александра Кабанова, наиболее пострадавших в результате этих протестов, и пригласили меня.

Однако активисты Александр Кабанов и Сергей Петрухин не смогли воспользоваться приглашением, поскольку им ограничен выезд за пределы Беларуси.


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