Экономист: Белорусский рубль продолжает искать дно 3 8.12.2019, 19:34

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Прогноз курса рубля на неделю 9-13 декабря.

Белорусский рубль продолжает искать дно: курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже способен подняться еще примерно на 0,5%, причем вырастут также курсы евро и российского рубля. Укрепление доллара на доли процента возможно уже в понедельник 9 декабря, пишет экономист Владимир Тарасов для belrynok.by.

Как и прогнозировалось, средневзвешенный курс доллара на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи на прошедшей неделе снизился, хотя и не так значительно, как ожидалось: на 0,3% – до 2,1154 рубля за доллар 6 декабря. Причиной несовпадения динамики с прогнозом оказалось неожиданное падением курса доллара на рынке форекс в связи с требованием президента США Дональда Трампа к ФРС ослабить доллар, а также введением им пошлин на импорт металлов из Мексики и Бразилии.

Средневзвешенный курс евро на БВФБ за неделю неожиданно вырос довольно значительно: на 1,2%, до 2,3479 рубля за евро.

Аналогичный курс российского рубля увеличился за рассматриваемый период на 0,9% и составил 6 декабря 3,3195 белорусских рублей за 100 российских.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля за неделю выросла на 0,8%. А объем торгов иностранными валютами в среднем за день упал до 63,1 млн. рублей с 84,4 млн. рублей на предыдущей неделе.

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Причиной ослабления рубля на прошедшей неделе, как и во второй половине ноября, похоже, стало, как и предполагалось в предыдущем обзоре, увеличение бюджетного финансирования. Министр финансов РБ Максим Ермолович, комментируя исполнение бюджета за октябрь текущего года, сообщил, что профицит республиканского бюджета резко вырос, но в ноябре и декабре он снизится в связи с увеличением государственных расходов.

В принципе, это сезонное явление, которое повторяется каждый год. Часть расходов Минфин обычно даже переносит на следующий год, возможно, как раз для того, чтобы не дестабилизировать финансовый рынок.

На увеличение расходов бюджета указывает и то, что объем избыточных рублевых ресурсов в банковской системе РБ продолжает возрастать. На проведенном Нацбанком 4 декабря депозитном аукционе по размещению средств банков на рублевые депозиты на семь дней, поступили заявки на 3 029,0 млн. рублей против 2 764,5 млн. рублей на аукционе 27 ноября. Нацбанк принял на депозиты 2 789,5 млн. рублей. Средневзвешенная ставка составила 8,89% годовых, как и на предыдущем аукционе.

Дополнительное давление на курс рубля в ближайшие дни должно оказать возможное снижение предложения валюты со стороны населения и предприятий, вызванное традиционным ростом ожиданий ослабления рубля в конце года.

Правда, Нацбанк на прошедшей неделе сообщил о том, что в ноябре он, как обычно, покупал валюту на внутреннем рынке. Но, похоже, что покупки были совсем незначительными, так как международные резервные активы РБ в ноябре сократились на 34,9 млн. долларов (до 9 158,9 млн. долларов), несмотря на то, что правительство и Нацбанк за ноябрь погасили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте всего на 193 млн. долларов.

Правда, согласно исследованию Национального банка «Инфляционные ожидания населения», в ноябре текущего года предпочтительным видом сбережений валюту считало 64,9% опрошенных против 65,2% в августе. Это кажется несколько странным, так как повышенная волатильность курса рубля, которая наблюдалась осенью, должна повышать привлекательность валюты, а не снижать.

Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс

Курс доллара США на прошедшей неделе на рынке форекс резко колебался примерно в интервале 1,1-1,11 долларов за евро.

Вначале американскую валюту обвалил президент США Дональд Трамп. 2 декабря он возобновил торговую войну с Мексикой и Бразилией, восстановив таможенные пошлины на сталь и алюминий, поставляемые из этих стран в США. Заодно он обвинил эти страны в преднамеренной девальвации своих валют и рекомендовал ФРС принять меры против слишком сильного доллара.

Кроме Дональда Трампа, давление на курс доллара оказала новость о снижении индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре до 48,1 с 48,3 в октябре. Данный индекс находится ниже уровня в 50 пунктов четыре месяца подряд, что указывает на сокращение деловой активности в стране.

Однако 6 декабря появилась прямо противоположная информация: вышли неожиданно хорошие данные о состоянии рынка труда и потребительских настроений в США. В американской экономике в ноябре было создано 266 тыс. новых рабочих мест, что намного превысило прогноз, равный 180 тыс. А индекс потребительских настроений Мичиганского университета в начале декабря поднялся до 99,2 с 96,8 в конце ноября. В результате курс евро на рынке форекс 6 декабря упал почти до 1,106 долларов за евро, растеряв часть предыдущих завоеваний.

Европейская валюта может получить поддержку от Европейского Центробанка, на заседании которого 12 декабря его новый глава Кристин Лагард должна сообщить о своем видении денежной политики ЦБ. Судя по некоторым ее высказываниям, она может занять более жесткую позицию, чем ее предшественник Марио Драги.

Кроме того, не исключено появление важной информации по поводу торгового соглашения США и Китая. Приближается 15 декабря – дата, с которой Дональд Трамп пообещал ввести новые таможенные пошлины в размере 15% на китайский импорт на сумму 160 млрд. долларов. Пока информация о переговорах поступает противоречивая, что дополнительно повышает волатильность курса евро против доллара на рынке форекс.

В целом пока нет оснований для значительного выхода курса евро из того коридора, в котором он находится – примерно 1,1-1,11 долларов за евро. Но так как на предыдущей неделе (без учета ослабления евро во второй половине пятницы) доллар ослабел против евро, на текущей неделе он может укрепиться примерно на 0-0,5%. То есть курс евро снизится на такую величину.

Прогноз курса доллара на Московской бирже

Российский рубль на прошедшей неделе также укрепился по отношению к доллару, что было вызвано увеличением интереса инвесторов к вложениям в инфляционные облигации федерального займа, доходность по которым индексируется на инфляцию. На аукционе 4 декабря Минфин продал такие ценные бумаги на 30 млрд. российских рублей при спросе в размере 69,4 млрд. рублей.

Поддержку курсу рубля оказал также рост цен на нефть, вызванный, в частности, достижением соглашения стран ОПЕК и примкнувшим к ним стран о сокращении объемов добычи нефти в начале следующего года на 500 тыс. баррелей в сутки.

На текущей неделе рубль также может получить поддержку от нового притока средств в ОФЗ. Он будет стимулирован ожиданиями снижения ключевой ставки Банка России на заседании совета его директоров 13 декабря. Весьма вероятно уменьшение ставки на 0,25 процентного пункта – до 6,25%.

Российская валюта будет также находиться под влиянием колебаний курса доллара на рынке форекс. Так, если США и Китаю все же удастся договориться по спорным вопросам, то это поддержит рубль против доллара. В противном случае рубль будет дешеветь, как и валюты развивающихся стран.

Пока признаков, указывающих на некоторый прогресс данных переговоров, больше, чем на проблемы, поэтому можно ожидать, что рубль будет укрепляться. Поэтому на текущей неделе можно ожидать ослабления доллара США в пределах 0-0,5%.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Если сделанные выше прогнозы сбудутся, то на текущей неделе курс американской валюты на БВФБ может вырасти примерно на 0,5%, в связи с падением стоимости валютной корзины и ослаблением евро против доллара.

Прогноз на понедельник 9 декабря

Курс доллара на Московской бирже во второй половине пятницы 6 декабря опустился примерно на 0,2% и оказался на уровне 63,6850 рублей за доллар.

На рынке форекс во второй половине торгового дня 6 декабря курс евро опустился примерно на 0,4% – до 1,1061 долларов за евро.

Такая динамика курсов валют делает вероятным увеличение курса доллара на открытии торгов на БВФБ 9 ноября на доли процента.