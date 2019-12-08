Том Малиновски: Путин боится россиян 2 8.12.2019, 20:11

Про это говорит закон об «иноагентах».

Конгрессмен-демократ и бывший директор Human Rights Watch – в интервью русской службе «Голоса Америки» о последних шагах российских властей, ограничивающих свободу медиа.

Государственная Дума России на своем заседании в четверг приняла закон, вводящий штраф до 5 миллионов рублей для юридических лиц и до 100 тысяч рублей, а также арест до 15 суток, для физических лиц, за несоблюдение требований к медиа, признанным в России «иностранными агентами». Ранее, 2 декабря, президент России Путин подписал закон, согласно которому, иноагентами могут быть признаны отдельные граждане, распространяющие сообщения СМИ-иноагентов или участвующие в их создании.

Свое мнение о новых шагах Москвы по ограничению свободы прессы в эксклюзивном интервью высказал член Палаты представителей Конгресса США, демократ от Нью-Джерси и бывший директор международной правозащитной организации Human Rights Watch Том Малиновский:

- Какова была ваша первая реакция на новости о том, что теперь в России «иностранным агентом» может быть назван любой гражданин, публикующий в соцсетях материалы тех медиа, которые правительство России ранее решило снабдить клеймом «иноагента»?

- Я думаю, что это еще один признак того, как сильно Путин опасается своих же сограждан. Это не закон против «иностранных агентов» – это закон против россиян, которые делятся информацией о жизни в их собственной стране, ищут правду о своей стране, и пытаются сообщать эту правду. Долгие годы репрессий против независимых медиа так и не защитили Путина от критики его действий внутри страны, поэтому он делает еще жестокой свою войну против россиян, которые хотели бы свободного распространения информации.

- Насколько на эти действия Путина влияет напряженное состояние американо-российских отношений?

- Путин использует американо-российские отношения как повод для таких законов, но я думаю, что что это на самом деле отражает состояние его отношений с собственным народом. Опять же, годы репрессий не подавили желание россиян протестовать против коррупции и ставить под сомнение очевидное желание Путина править пожизненно, поэтому он продолжает усиливать давление. Он обвиняет во всем Соединенные Штаты, а также состояние отношений России и США, но в реальности таковы его отношения с россиянами, и нам это очевидно.

- Российские парламентарии и чиновники говорят, что их меры против «иноагентов» – это симметричный ответ на действия администрации США, потребовавшей от американской компании, созданной российским государственным телеканалом RT (в прошлом Russia Today) зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Так ли это, по-вашему?

- Это не симметрично вообще. Russia Today свободно работает в США, они устанавливают свои камеры прямо здесь, в Конгрессе, они свободно вещают в нашей стране. Американцы могут сколько угодно распространять их видео, что и происходит. Единственное требование было – зарегистрироваться, но никаких штрафов никто не накладывает на граждан США, работающих для Russia Today.

- Госдума приняла в целом законопроект, позволяющий штрафовать и даже арестовывать людей, не соблюдающих российские требования к тем, кого власти сочли «иноагентами». Какова, как вы думаете, может быть реакция российского общества на такие меры?

- Не мне делать предположения, как на это отреагирует российское общество. Но я не удивлюсь, если такие меры будут вводиться, потому что мы знаем случаи, когда российские журналисты и активисты испытывали и гораздо более серьезные меры давления, чем административный арест, за то, что делились информацией о коррупции и преступлениях, совершаемых режимом Путина. Я думаю, что такие наказания будут еще одним знаком того, что ситуация в России ухудшается.

- Пока из журналистских организаций статус «иноагентов» в России присвоен тем медиа, которые финансируются Конгрессом США. Как, по-вашему, должно на это реагировать правительство Соединенных Штатов?

- Нашей реакцией должно быть продолжение защиты прав человека в России и во всем мире, продолжение выявления коррупции в России и в мире, продолжение запрета для коррупционеров из России использовать наши банки, собственность, экономику в целом. Такие меры заставляют Путина нервничать, и мы будем продолжать их вводить. Мы надеемся, что у россиян будет такое же право вскрывать проблемы страны, каким пользуются граждане Соединенных Штатов. Как вы знаете, мы сейчас в Конгрессе вовлечены в процесс, который потенциально может привести к импичменту президента США. Я бы хотел, чтобы у граждан России была такая же возможность выбирать своих представителей, которые могли бы расследовать проступки их президента, и если таковые будут найдены, отстранять его от должности в ходе процесса, регулируемого законом. Я думаю, что Путин видит то, как это сейчас происходит в США, и это заставляет его бояться еще сильнее.