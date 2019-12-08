Как мошенники воруют данные белорусов 8.12.2019, 20:17

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Используют даже подарочные сертификаты.

В Беларуси резко увеличилось количество случаев телефонного мошенничества. Преступники представляются сотрудниками банков и пытаются выведать информацию о счетах жертв. Эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал dev.by, откуда у мошенников наши персональные данные и как банки сражаются с утечками:

- Банки обращаются к нам, когда необходимо выяснить, откуда произошла утечка. Если виноват сотрудник, внутренняя служба безопасности банка, как правило, сама находит злоумышленника. Когда же причиной утечки стал несанкционированный доступ к системе третьих лиц (случаи хакерских атак на внутрибанковские системы или карты клиентов), банк часто обращается за помощью к специалистам по кибербезопасности.

То есть банки часто пытаются справиться с утечками собственными силами?

Да, каждый банк проводит внутреннее расследование. Когда оно заходит в тупик, банк приглашает сторонних экспертов. Далеко не о всех утечках становится известно публично.

Как мошенники используют полученные данные?

Существуют две наиболее распространённые схемы:

Мошенники в даркнете продают за определённую сумму информацию о конкретном клиенте банка. Чаще всего такие данные сливают неблагонадёжные сотрудники банков.

Преступники продают целые базы данных с информацией о большом количестве карт клиентов того или иного банка. За утечками баз данных обычно стоят хакеры. Такая схема известна давно — с тех пор, как в конце 90-х люди стали отказываться от наличных денег. Уже тогда злоумышленники создавали подпольные рынки для продажи информации о банковских картах. Одному банку сложно бороться с такой проблемой, ему на помощь приходит и центральный банк, и международные платёжные системы.

Тенденция последнего года — использовать персональные данные для обзвона клиентов, чтобы с помощью социальной инженерии выведать ключевую информацию для получения доступа к деньгам жертвы.

Ещё пять лет назад такие методы мошенничества сложно было представить, а в 2019 году они стали обретать массовый характер. ФИО, телефонный номер, данные паспорта — всё это используют для того, чтобы войти в доверие к жертве и выведать ключевую информацию для доступа к счёту.

«Мошенники собирают данные из подарочных сертификатов»

В целом существует три основных пути, по которым мошенники получают доступ к персональным данным:

— Сотрудничают с работником банка, который за деньги передаёт информацию о своих клиентах.

— Узнают данные через сторонние агрегаторы. Агрегаторы собирают информацию из подарочных сертификатов и анкет, которые заполняют посетители магазинов. В таком случае банк даже может не знать об утечке данных своих клиентов.

— Хакерские атаки. Могут проникать напрямую в банковскую систему или через мобильные телефоны клиентов.

«Удобство для клиентов превратилось в удобство для хакеров»

Банки — большие организации с серьёзными финансовыми возможностями. Неужели до сих пор они не могут разработать системы защиты, недоступные для хакеров?

Свежий пример. Существует огромный международной банк, который работает по всему миру. Он очень старый, опыт борьбы с хакерскими атаками — огромный. Но у него есть два центра влияния: департамент безопасности и департамент бизнеса.

Две эти силы столкнулись, и безопасность дала слабину: одна из программ по привлечению новых клиентов ослабила защищенность всей системы.

Смысл в том, что удобство для клиентов превратилось в удобство для хакеров. В системе появилась уязвимость, через которую хакеры смогли выгружать данные. Здесь, как в борьбе брони и снаряда — преимущество находится то у одного, то у другого.

Предположим, банк «потерял» данные клиентов. Своими силами справиться не удалось. Обратились за помощь к вам. Что дальше?

Представим ситуацию. Большой банк с большим количеством отделений в разных стран. Один из сотрудников обнаружил утечку. Он мог заметить что-то подозрительное на своём рабочем месте или узнать о сливе из СМИ. Об утечке докладывают в главный офис, а руководство поручает команде из службы безопасности разобраться в инциденте. Команда проводит внутреннее расследование. Причин утечек может быть множество: ошибка в системе, действия обиженного сотрудника, хакерская атака. Когда службе безопасности не удаётся выяснить причины инцидента, приглашают эксперта.

Специалист по кибербезопасности прилетает на место происшествия. В банке собирается так называемая «ситуационная комната» по расследованию. Состав участников комиссии зависит от местного законодательства. Туда обычно входят представители пострадавшего банка, центробанка и правоохранительных органов. Там же собирают всю информацию об инциденте и составляют специальные отчёты для всех заинтересованных инстанций. В Европе довольно жёсткая политика в отношении персональных данных, GDPR. По закону европейский банк в течение 72 часов обязан уведомить банковский регулятор об инциденте.

Если нам удаётся обнаружить компьютер, с которого произошла утечка, его опечатывают, фотографируют, изымают жёсткие диски. Все вещдоки передают правоохранительным органам. В конце составляется финальный отчёт с рекомендациями, как предотвратить подобные ситуации. Копию отчёта получает и регулятор, который передаёт его другим банкам во избежание схожих проблем.

Злоумышленники научились монетизировать данные о клиентах банков

Допустим, банк с вашей помощью нашёл источник утечки. Но данные ведь уже «утекли» в сеть. Возможно заблокировать доступ к ним или отследить мошенников?

Наша основная цель — разобраться в конкретном инциденте: как, когда и с какого компьютера произошёл слив. Дальше банк сам решает, что делать. На его решение влияет размер бюджета, политика безопасности, конкретные решения руководства, советы центробанка.

Бывают ситуации, когда человек самостоятельно находит информацию о себе и своей банковской карте в сети. В таком случае он может написать в банк заявление на перевыпуск карты.

По закону многих стран банки обязаны уведомлять клиентов об утечках информации. Они сами оплачивают замену карт или страхуют риски, что данные будут использованы в незаконных целях.

В последнее время случаев утечек персональных данных действительно стало гораздо больше?

В 2019 году у нас резко увеличилось количество выездов по данному вопросу. Это связано с тем, что злоумышленники научились монетизировать данные. Утечки случались и раньше, но проблема не была масштабная. За последний год они научились активно использовать обзвоны и методы социальной инженерии. 2019-й можно смело назвать годом социальной инженерии.

Это мировая история?

Да. Но в разных странах она имеет национальные особенности.

Например, европейские банки получают за утечки огромные штрафы. Поэтому злоумышленники шантажируют банки и требуют выкуп, угрожая публикацией персональных данных клиентов.

В некоторых странах идёт охота не за физическими, а за юридическими лицами. Мошенник звонит бухгалтеру компании, представляется одним из руководителей и просит срочно перевести деньги с текущего счёта на другой. Испуганный бухгалтер делает перевод с корпоративного счёта, и деньги исчезают.

В России и Беларуси больше всего распространён массовый обзвон по телефонным номерам клиентов того или иного банка. Цель — выведать у слабо информированного человека дополнительную информацию о его счетах и убедить его провести транзакцию.

Учитывая масштаб проблемы, что делают банки, чтобы предотвратить утечки и манипуляции с данными клиентов?

Пытаются защищаться. Но всё зависит от конкретного инцидента. Например, чтобы избежать подделок преступниками номеров колл-центра, банки заключают прямые договоры с сотовыми операторами, закрепляя определённый номер только за собой.

Чтобы вывести на чистую воду неблагонадёжного сотрудника, в банковских базах создаются специальные приманки с лакомой информацией для мошенников. При попытке получить доступ к этой информации служба безопасности сразу отреагирует. Для защиты от хакерских атак банки выделяют дополнительные бюджеты, закупают специальное оборудование и программы.