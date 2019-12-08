«Приглашайте на акцию 20 декабря родственников, друзей, знакомых» 8.12.2019, 20:35

Беларусь — наш общий дом.

В Минске сегодня прошла новая акция в поддержку независимости. Под конец акции один из руководителей движения «Разам» Вячеслав Сивчик выступил на Октябрьской площади:

- Сегодня мы передали резолюцию в посольство РФ. Таким образом мы предупредили страну-агрессора о том, что Беларусь была, есть и будет независимой страной. Спасибо вам за это! Жыве Беларусь!

Сейчас главное - 20 декабря в 18.00 собраться на площади Калиновского (Октябрьской). Очень надеюсь на вашу активность. Приглашайте своих друзей, знакомых, будьте активны в соцсетях. Кроме того, пользуясь случаем, хочу пригласить всех лидеров оппозиционных партий и движений на акцию 20 декабря.

Также обращаюсь к диаспоре. 2 миллиона белорусов сегодняшняя власть вытеснила за границу страны. Уважаемые друзья, мы просим солидарности и поддержки. Пожалуйста, организуйте в своих городах и странах, где сейчас находитесь, акции против «интеграции».

Мы должны быть вместе. Мы верим в вас.

Беларусь должна быть нормальной европейской страной.

Не теряйте веры! Беларусь — наш общий дом!