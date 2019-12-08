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Анастасия Шкурдай выиграла золото на дистанции 100 метров баттерфляем на ЧЕ на «короткой воде»

  • 8.12.2019, 21:06
Анастасия Шкурдай выиграла золото на дистанции 100 метров баттерфляем на ЧЕ на «короткой воде»
Анастасия Шкурдай
Фото: VB.by

Белоруска на взрослом чемпионате победила с новым юниорским рекордом Европы.

В Глазго на чемпионате Европы по плаванию на "короткой воде" 16-летняя белоруска Анастасия Шкурдай выиграла финальный заплыв на 100 метров баттерфляем, пишет pressball.by.

Белоруска установила юниорский рекорд Европы — 56,21.

Серебро у итальянки Елены Ди Лиддо — 56,37, бронза у гречанки Анны Нтунтунаки — 56,44.


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