Брестчане про «интеграцию»: Очень много недовольных 8.12.2019, 21:25

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Борцы с аккумуляторным заводом под Брестом поддержали акции за независимость Беларуси.

Около 150 человек прошлись по улицам Бреста, чтобы продемонстрировать свое несогласие со строительством аккумуляторного завода, передает «Радыё Рацыя».

На этот раз они обсуждали и «вопрос интеграции» Беларуси и России, - рассказали сами участники акции:

- Очень много недовольных. Никто не хочет терять независимость. Дружить, конечно, можно с Россией, а также с Украиной, Польшей, Литвой, но полностью присоединяться к России нельзя.

- Независимость Беларуси для меня самый актуальный вопрос на сегодня. Беларусь должна быть независимой. Мы имеем свое государство. С Россией нас ничего не объединяет. Абсолютно.

Встречи против появления вредного предприятия около Бреста проводятся уже почти два года. Жители города добиваются полного закрытия вредного производства.