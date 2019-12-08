В высшей лиге будет еще один футбольный клуб из Бреста 8.12.2019, 21:40

«Рух» выстоял против «Дняпра».

В воскресенье сыграли последний большой матч футбольного сезона. В Могилеве «Дняпро» и «Рух» определили, кто займет место в высшей лиге. Более комфортное положение было у брестчан, которые у себя дома победили 2:1, вырвав победу на последних секундах, пишет tribuna.com.

«Рух» победил на последних секундах, «Дняпро» транжирил момент и не забил пенальти. Как прошел первый переходной матч

Второй матч развивался по похожему сценарию. «Дняпро» давил, «Рух» сопротивлялся. Забить хозяевам удалось только в начале второго тайма. Дмитрий Подстрелов пробежался по левому флангу и навесил в центр штрафной на Романа Грибовского – тот левой ногой отправил мяч в угол ворот.

Через несколько минут Максим Шило забил второй, но судья засчитал офсайд. На 79-й уже «Дняпро» снова забил – уже по правилам. Защитник «Руха» Игорь Тымонюк спокойно ждал, когда к нему дойдет мяч, но Подстрелов сыграл на опережение и вывел Зорана Марушича на рандеву с Романом Степановым. Серб элегантно расправился с вратарем.

Но брестчанам снова удалось спастись. Буквально в первой атаке после пропущенного гола «Рух» забил. Максим Чиж получил мяч в штрафной, прострели на дальнюю, где Владислав Морозов отправил мяч в пустые ворота.

В самой концовке могилевчане могли вырвать победу, но Степанов и штанга выручили гостей – и матч перетек в дополнительное время.

Больше голов с игры команды не забили. Все решилось в драматичной серии пенальти, где сильнее оказался «Рух». Еще одна команда из Бреста будет в вышке!